Кім Чен Ин готовий допомогти США домогтися денуклеаризації Корейського півострова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео висловив готовність допомогти Вашингтону добитися денуклеаризації Корейського півострова. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC.
“У нас була дуже добра людяна розмова, ми обговорили серйозні питання. Він (Кім Чен Ин - Ред.) добре підготувався, я сподіваюся, що моя підготовка була не гіршою”, — зазначив Помпео в інтерв’ю телеканалу, фрагмент якого був опублікований в суботу.
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За його словами, адміністрація президента США поставила перед собою завдання домогтися “повної, достовірної та незворотною денуклеаризації” Корейського півострова. “Він (Кім Чен Ин) погодився з тим, що готовий обговорити це на переговорах і скласти дорожню карту того, як допомогти нам досягти цієї мети. Тільки час покаже, чи вдасться зробити це”, — вказав держсекретар.
Нагадаємо, 27 квітня у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Кореї, відбулася історична зустріч лідерів двох корейських держав. Дві Кореї домовилися очистити свій півострів від ядерної зброї, але не змогли представити будь-які нові конкретні заходи, як це зробити.