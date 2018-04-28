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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Меттіс обговорив з міністром оборони Південної Кореї денуклеаризацію Корейського півострова

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Глава Пентагону Джеймс Меттіс провів розмову з міністром національної оборони Республіки Корея Сон Йон Му, під час якого обговорив плани щодо денуклеаризації Корейського півострова і підсумки переговорів південнокорейського лідера і глави КНДР у минулу п'ятницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.

Меттіс обговорив з міністром оборони Південної Кореї денуклеаризацію Корейського півострова

Як повідомляється, мова в тому числі йшла про прийняту за підсумками зазначеного саміту спільної Пханмунджомской декларації про світ, процвітання і об'єднанні Корейського півострова, а також про "зусиллях по налагодженню відносин між Північчю і Півднем в міру виконання спільної справи по денуклеаризації". "Меттіс підкреслив тверду прихильність США щодо захисту Південної Кореї із застосуванням усього спектру можливостей Сполучених Штатів. Сторони взяли на себе зобов'язання продовжувати тісну взаємодію для реалізації резолюцій Ради Безпеки ООН і підтримувати дипломатичні зусилля по досягненню повної, достовірної та незворотною денуклеаризації", - наголошується в заяві прес-секретаря міністерства оборони США Дани Уайт за підсумками телефонної розмови міністрів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КНДР і Південна Корея мають намір оголосити про закінчення війни

Нагадаємо, 27 квітня у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Кореї, відбулася історична зустріч лідерів двох корейських держав. Північна і Південна Корея заявили, що спільними зусиллями будуть вести переговори з США, а також потенційно з Китаєм щодо офіційного припинення війни 1950-53 років, яка припинилася під час перемир'я, після чого технічно Кореї залишилися в стані війни.

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