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Мэттис обсудил с министром обороны Южной Кореи денуклеаризацию Корейского полуострова

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Глава Пентагона Джеймс Мэттис провел разговор с министром национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му, во время которого обсудил планы по денуклеаризации Корейского полуострова и итоги переговоров южнокорейского лидера и главы КНДР в минувшую пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Мэттис обсудил с министром обороны Южной Кореи денуклеаризацию Корейского полуострова

Как сообщается, речь в том числе шла о принятой по итогам указанного саммита совместной Пханмунджомской декларации о мире, процветания и объединении Корейского полуострова, а также об “усилиях по налаживанию отношений между Севером и Югом по мере выполнения общего дела по денуклеаризации”. “Мэттис подчеркнул твердую приверженность США относительно защиты Южной Кореи с применением всего спектра возможностей Соединенных Штатов. Стороны взяли на себя обязательство продолжать тесное взаимодействие для реализации резолюций Совета Безопасности ООН и поддерживать дипломатические усилия по достижению полной, достоверной и необратимой денуклеаризации”, — отмечается в заявлении пресс-секретаря министерства обороны США Даны Уайт по итогам телефонного разговора министров.

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Напомним, 27 апреля в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, состоялась историческая встреча лидеров двух корейских государств. Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны.

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