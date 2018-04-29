Ким Чен Ын готов помочь США добиться денуклеаризации Корейского полуострова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео выразил готовность помочь Вашингтону добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC.
“У нас была очень хороший разговор, мы обсудили серьезные вопросы. Он (Ким Чен Ын — Ред.) хорошо подготовился, я надеюсь, что моя подготовка была не хуже”, — отметил Помпео в интервью телеканалу, фрагмент которого был опубликован в субботу.
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По его словам, администрация президента США поставила перед собой задачу добиться “полной, достоверной и необратимой денуклеаризации” Корейского полуострова. “Он (Ким Чен Ын) согласился с тем, что готов обсудить это на переговорах и составить дорожную карту того, как помочь нам достичь этой цели. Только время покажет, удастся ли сделать это”, — отметил госсекретарь.
Напомним, 27 апреля в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, состоялась историческая встреча лидеров двух корейских государств. Две Кореи договорились очистить свой полуостров от ядерного оружия, но не смогли представить любые новые конкретные меры, как это сделать.