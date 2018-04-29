Ким Чен Ын готов помочь США добиться денуклеаризации Корейского полуострова

“У нас была очень хороший разговор, мы обсудили серьезные вопросы. Он (Ким Чен Ын — Ред.) хорошо подготовился, я надеюсь, что моя подготовка была не хуже”, — отметил Помпео в интервью телеканалу, фрагмент которого был опубликован в субботу.

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По его словам, администрация президента США поставила перед собой задачу добиться “полной, достоверной и необратимой денуклеаризации” Корейского полуострова. “Он (Ким Чен Ын) согласился с тем, что готов обсудить это на переговорах и составить дорожную карту того, как помочь нам достичь этой цели. Только время покажет, удастся ли сделать это”, — отметил госсекретарь.

Напомним, 27 апреля в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, состоялась историческая встреча лидеров двух корейских государств. Две Кореи договорились очистить свой полуостров от ядерного оружия, но не смогли представить любые новые конкретные меры, как это сделать.