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CNN: Трамп и Ким Чен Ын вероятно встретятся в Пханмунджоме

Киев • УНН

 • 8234 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына скорее всего состоится в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщил американский телеканал CNN, передает УНН.

CNN: Трамп и Ким Чен Ын вероятно встретятся в Пханмунджоме

По сведениям источников, имеется “высокая вероятность” того, что саммит проведут в этом месте. Возможно также, что некоторые события, касающиеся встречи состоятся в северной части демилитаризованной зоны. По сведениям телеканала, Трамп может посетить одно из зданий в северной части этой зоны.

Как утверждает CNN, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин убедил Ким Чен Ына в том, что Пханмунджом является наиболее оптимальным вариантом места для проведения встречи. В числе его преимуществ президент Южной Кореи якобы назвал то, что туда Ким Чен Ыну будет проще добраться, а также наличие в этом месте пресс-центра и необходимой аппаратуры для работы журналистов. В частности, она была доставлена ​​туда для освещения встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что “Дом мира” в селе Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи мог бы стать местом для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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