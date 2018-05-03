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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Китае надеются на успех переговоров КНДР и США

Киев • УНН

 • 8757 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Китай надеется на развитие диалога между КНДР и США. Об этом, как сообщает в четверг агентство “Синьхуа”, заявил в Пхеньяне член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И по итогам переговоров в среду с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, информирует УНН.

В Китае надеются на успех переговоров КНДР и США

“Китай надеется, что диалог между КНДР и США будет развиваться успешно и достигнет значительного прогресса”, — приводит агентство слова главы китайской дипломатии.

Ван И заявил о “полной поддержке Китаем усилий КНДР по достижению цели денуклеаризации Корейского полуострова”.

По его словам, Китай “приветствует успешный саммит лидеров КНДР и Южной Кореи и достигнутые на нем важные результаты”. Ван И также напомнил, что ранее лидер КНДР Ким Чен Ын сделал успешный визит в КНР.

“Председатель КНР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели тогда историческую встречу, в ходе которой достигли важного консенсуса относительно продолжения и развития традиционных дружественных отношений между КНДР и КНР, по поддержке стратегических контактов и сотрудничества между двумя странами”, — приводит “Синьхуа” слова китайского министра. Он также сказал, что Китай поддерживает устранения обеспокоенности КНДР (по своей безопасности).

“Китай хочет укреплять связи с КНДР и продолжать играть положительную роль в поисках политического решения проблемы Корейского полуострова”, — добавил Ван И.

Как сообщал УНН, Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе КНДР и Южной Кореи.

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