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Японское издание сообщило, что в КНДР идет подготовка замены Ким Чен Ына на посту главы государства

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Киев  •  УНН

 • 33107 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Северная Корея с 2019 года готовит чрезвычайный план по передаче власти, при котором во главе страны вместо нынешнего лидера Ким Чен Ына встанет его младшая сестра Ким Ё Чжон. Об этом сообщает японская газета Yomiuri, пишет УНН со ссылкой на данный материал.

Газета ссылается на источник, знакомый с трехсторонними переговорами с участием Южной Кореи, США и Японии. По его данным, в конце прошлого года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии было принято внутреннее решение, согласно которому преемником Ким Чен Ына в случае его смерти или неспособности управлять страной по другим причинам станет именно Ким Ё Чжон. Собеседник издания отметил, что после решения множество поручений приходили партийным деятелям и военным уже от ее имени.

Сестра лидера КНДР занимает пост первого заместителя директора ЦК Трудовой партии. Известно, что она тоже училась в Швейцарии и является доверенным лицом Ким Чен Ына и вторым по влиятельности человеком в стране. В марте от ее имени было выпущено первое официальное международное заявление.

21 апреля издание Daily NK со ссылкой на представителей разведки сообщило, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Позднее южнокорейское агентство Yonhap опровергло данные об ухудшении самочувствия северокорейского лидера. Это подтвердил и представитель администрации президента Южной Кореи.

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