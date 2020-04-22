Японське видання повідомило, що у КНДР йде підготовка заміни Кім Чен Ина на посаді глави країни

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Північна Корея з 2019 року готує надзвичайний план з передачі влади, при якому на чолі країни замість нинішнього лідера Кім Чен Ина стане його молодша сестра Кім Йо Чжон. Про це повідомляє японська газета Yomiuri, пише УНН з посиланням на даний матеріал.

Газета посилається на джерело, знайоме з тристоронніми переговорами за участю Південної Кореї, США і Японії. За його даними, в кінці минулого року на пленарному засіданні Центрального комітету Трудової партії було прийнято внутрішнє рішення, згідно з яким наступником Кім Чен Ина в разі його смерті або нездатності управляти країною з інших причин стане саме Кім Йо Чжон. Співрозмовник видання зазначив, що після рішення безліч доручень приходили партійним діячам і військовим вже від її імені.

Сестра лідера КНДР займає пост першого заступника директора ЦК Трудової партії. Відомо, що вона теж навчалася в Швейцарії і є довіреною особою Кім Чен Ина і другою за впливовістю людиною в країні. У березні від її імені було випущена перша офіційна міжнародна заява.

21 квітня видання Daily NK з посиланням на представників розвідки повідомило, що Кім Чен Ин знаходиться в критичному стані після операції. Пізніше південнокорейське агентство Yonhap спростувало дані про погіршення самопочуття північнокорейського лідера. Це підтвердив і представник адміністрації президента Південної Кореї.

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