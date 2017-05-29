Япония осудила в "жестких выражениях" КНДР за запуск баллистической ракеты

"Длительные провокации КНДР недозволенные, они является проблемой с точки зрения безопасности японских воздушных и морских судов. Они откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Япония заявила решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях", - сказал Е.Суга.

По его словам, ущерб японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

Напомним, военные Южной Кореи заявили о запуске баллистической ракеты КНДР.