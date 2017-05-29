Японія засудила в "найжорсткіших висловах" КНДР за запуск балістичної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Генеральний секретар уряду Японії Есіхіде Суга заявив, що запущена в КНДР ракета впала у виключній економічній зоні Японії, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Тривалі провокації КНДР недозволені, вони є проблемою з точки зору безпеки японських повітряних і морських суден. Вони є відвертим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН. Японія заявила рішучий протест і осуд в найжорсткіших висловах ", - сказав Е.Суга.
За його словами, шкоди японським морським і повітряним судам не зафіксовано.
Нагадаємо, військові Південної Кореї заявили про запуск балістичної ракети КНДР.