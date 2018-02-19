Япония предоставила Украине 1,86 млрд долларов поддержки в рамках проектов ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Япония предоставила Украине 1,86 млрд долларов гуманитарной помощи в рамках проектов ООН. Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
“Из-за системы ООН Япония предоставила Украине 1,86 млрд долларов гуманитарной помощи”, — сказал он.
Как уточнил Г.Зубко, с помощью правительства Японии в Украине также реализуется большой технологический проект — Бортническая станция аэрации. Кроме того, обсуждается продолжение этого проекта и запуск нового, по построению второго канализационного коллектора в Киеве, а также восстановление дюкеров через реку Днепр.
“Также мы продолжаем сотрудничество с JICA о продлении проекта по обращению с бытовыми отходами в Днепре и Киеве и других городах”, — добавил вице-премьер.
Также, по его словам, Япония будет предоставлять Украине помощь на реализацию инфраструктурных проектов — в частности порты и мост через Южный Буг в Николаевской области.
Как сообщал УНН, правительство Японии предоставит Украине 300 тыс. долл. на четыре проекта.