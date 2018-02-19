Японія надала Україні 1,86 млрд доларів підтримки в рамках проектів ООН

“Через системи ООН Японія надала Україні 1,86 млрд доларів гуманітарної допомоги”, — сказав він.

Як уточнив Г.Зубко, за допомогою уряду Японії в Україні також реалізовується великий технологічний проект — Бортницька станція аерації. Крім того, обговорюється продовження цього проекту та запуск нового, щодо побудови другого каналізаційного колектору у Києві, а також відновлення дюкерів через річку Дніпро.

“Також ми продовжуємо співпрацю з JICA щодо продовження проекту з поводженням з побутовими відходами у Дніпрі та Києві й інших містах”, — додав віце-прем’єр.

Також, за його словами, Японія надаватиме Україні допомогу на реалізацію інфраструктурних проектів — зокрема порти та міст через Південний Буг у Миколаївській області.

Як повідомляв УНН, уряд Японії надасть Україні 300 тис. дол. на чотири проекти.