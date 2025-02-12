Январь 2025-го был самым теплым как в мире, так и по Украине - Укргидрометцентр
Киев • УНН
Январь 2025 года стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений на планете. В Украине температура превысила климатическую норму на 3,3-3,7 градуса, достигая отметки +18°C.
Январь 2025 года по всей планете оказался самым теплым за всю историю наблюдений. В частности, для большинства регионов Украины первый месяц 2025 года также стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.
Детали
«Европейская служба по изменению климата Copernicus подсчитала, что этот январь 2025 года был самым теплым по всему земному шару за всю историю наблюдений», - отметила она.
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Для большинства регионов Украины, январь также был самым теплым за всю историю наблюдений.
Если говорить по регионам, то в западных областях, Винницкой и Одесской - он один из самых теплых, а остальные регионы, вообще самым теплым был январь за всю историю наблюдений по территории Украины
По ее словам, среднемесячные температуры за январь в Украине были на 3,3 или на 3,7 градуса выше климатической нормы для этого месяца.
«Самые высокие температуры, которые наблюдались, - от +8 до +18 градусов. Это не обычные январские значения. И также в большинстве областей превышены абсолютные значения максимальной температуры за всю историю наблюдений», - указала Птуха.
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