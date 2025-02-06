Январь побил температурный рекорд, несмотря на ожидания похолодания от Ла-Ниньи

Прошлый месяц был самым жарким январем за всю историю наблюдений, несмотря на ожидания, что прохладные условия Ла-Ниньи могут сдержать ряд рекордных мировых температур, свидетельствуют данные службы Copernicus Climate Change Service (C3S), пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Служба заявила в четверг, что январь был на 1,75°C жарче, чем в доиндустриальные времена, продолжив устойчивую серию исторических максимумов в 2023 и 2024 годах, на фоне того, как выбросы парниковых газов, вызванные деятельностью человека, подгоняют повышение температуры.

Климатологи ожидали, что этот исключительный период завершится после того, как потепление Эль-Ниньо достигло пика в январе 2024 года, и условия постепенно перейдут в противоположную, охлаждающую фазу Ла-Нинья.

Но с тех пор жара держится на рекордных или близких к рекордным уровнях, вызывая споры среди ученых о том, какие еще факторы могут привести к повышению температуры до верхней границы ожиданий.

"Вот что делает это немного неожиданным... вы не видите этого охлаждающего эффекта или, по крайней мере, временного торможения глобальной температуры, которое мы ожидали увидеть", - сказал Жюльен Николас, климатолог из Copernicus, агентству AFP.

Ожидается, что Ла-Нинья будет слабой и Copernicus заявил, что преобладающие температуры в экваториальной части Тихого океана указывают на "замедление или остановку" движения к феномену охлаждения.

Николас сказал, что она может полностью исчезнуть к марту.

Наступивший феномен Ла-Нинья более слабый, чем ожидалось - климатологи

Copernicus сообщил, что в январе арктический морской лед достиг месячного рекордно низкого уровня, практически сравнявшись с 2018 годом. Анализ, проведенный в США на этой неделе, поставил его на второе место по самому низкому показателю в этом наборе данных.

В общем, 2025 год, как ожидается, не войдет в историю после 2023 и 2024 годов: ученые прогнозируют, что он станет третьим самым жарким годом.

Copernicus заявил, что будет внимательно следить за температурой океана в течение 2025 года, чтобы получить подсказки о том, как может вести себя климат.

Ученые говорят, что период, который сейчас переживается, вероятно, является самым теплым периодом, который Земля пережила за последние 125 000 лет.

Дополнение

В прошлом месяце Copernicus заявил, что глобальные температуры, усредненные за 2023 и 2024 годы, впервые превысили 1,5 градуса Цельсия.

Ученые предупреждают, что каждая доля градуса потепления выше 1,5°C увеличивает интенсивность и частоту экстремальных погодных явлений, таких как волны тепла, сильные ливни и засухи.