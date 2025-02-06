Січень побив температурний рекорд попри очікування похолодання від Ла-Ніньї

Минулий місяць був найспекотнішим січнем за всю історію спостережень, попри очікування, що прохолодніші умови Ла-Ніньї можуть стримати низку рекордних світових температур, свідчать дані служби Copernicus Climate Change Service (C3S), пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Служба заявила у четвер, що січень був на 1,75°C спекотніше, ніж у доіндустріальні часи, продовживши стійку серію історичних максимумів у 2023 та 2024 роках, на тлі того, як викиди парникових газів, спричинені діяльністю людини, підганяють підвищення температури.

Кліматологи очікували, що цей винятковий період завершиться після того, як потепління Ель-Ніньйо досягло піку в січні 2024 року, і умови поступово перейдуть у протилежну, охолоджуючу фазу Ла-Нінья.

Але з того часу спека тримається на рекордних чи близьких до рекордних рівнях, викликаючи суперечки серед учених про те, які ще фактори можуть призвести до підвищення температури до верхньої межі очікувань.

"Ось що робить це трохи несподіваним... ви не бачите цього охолоджуючого ефекту або, принаймні, тимчасового гальмування глобальної температури, яке ми очікували побачити", - сказав Жюльєн Ніколас, кліматолог із Copernicus, агентству AFP.

Очікується, що Ла-Нінья буде слабкою і Copernicus заявив, що переважаючі температури в екваторіальній частині Тихого океану вказують на "уповільнення або зупинку" руху до феномена охолодження.

Ніколас сказав, що вона може повністю зникнути до березня.

Нинішній феномен Ла-Нінья слабший, ніж очікувалося - кліматологи

Copernicus повідомив, що в січні арктична морська крига досягла місячного рекордно низького рівня, практично зрівнявшись з 2018 роком. Аналіз, проведений у США цього тижня, поставив його на друге місце за найнижчим показником у цьому наборі даних.

Загалом, 2025 рік, як очікується, не увійде в історію після 2023 та 2024 років: учені прогнозують, що він стане третім найспекотнішим роком.

Copernicus заявив, що уважно стежитиме за температурою океану протягом 2025 року, щоб отримати підказки про те, як може поводитися клімат.

Учені кажуть, що період, який зараз переживається, ймовірно, є найтеплішим періодом, який Земля пережила за останні 125 000 років.

Доповнення

Минулого місяця Copernicus заявив, що глобальні температури, що усереднені за 2023 і 2024 роки, вперше перевищили 1,5 градуса Цельсія.

Учені попереджають, що кожна частка градуса потепління вище 1,5°C збільшує інтенсивність та частоту екстремальних погодних явищ, таких як хвилі тепла, сильні зливи та посухи.