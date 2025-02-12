Січень 2025-го був найтеплішим як у світі, так і по Україні - Укргідрометцентр

Січень 2025 року по всій планеті виявився найтеплішим за всю історію спостережень. Зокрема, для більшості регіонів України перший місяць 2025 року також став найтеплішим за всю історію спостережень. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.

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"Європейська служба зі зміни клімату Copernicus підрахувала, що цей січень 2025 року був найтеплішим по вій земній кулі за всю історію спостережень", – зазначила вона.

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Для більшості регіонів України, січень також був найтеплішим за всю історію спостережень.

Якщо казати по регіонах, то у західних областях, Вінницькій та Одеській – він один з найтепліших, а решта регіонів, взагалі найтеплішим був січень за всю історію спостережень по території України - зазначила Птуха.

За її словами, середньомісячні температури за січень в Україні були на 3,3 або на 3,7 градуса вищі за кліматичну норму для цього місяця.

"Найвищі температури, які спостерігалися, - від +8 до +18 градусів. Це не звичайні січневі значення. І також у більшості областей перевищені абсолютні значення максимальної температури за всю історію спостережень", – вказала Птуха.

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