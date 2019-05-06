Янукович хочет через суд лишить лицензии госадвоката
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным решения Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.
Так, в Окружной административный суд Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо - Иван Ангелин.
"Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым было отменено решение о привлечении адвоката Ивана Ангелина к дисциплинарной ответственности, а именно - лишение его права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас изучаются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу.
Как сообщал УНН, в сентябре прошлого года Квалификационная дисциплинарная комиссия адвокатуры лишила адвоката Регионального центра юридической помощи Ивана Ангелина, который участвовал в рассмотрении ходатайства Генпрокуратуры о заочном следствие в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по расстрелам на Майдане, права заниматься адвокатской деятельностью.
Напомним, приговором Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года Януковича В.Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. После этого Янукович прокомментировал свой приговор.
Добавим, что на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года, стороной защиты в интересах Виктора Януковича подано шесть апелляционных жалоб.