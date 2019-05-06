Янукович хочет через суд лишить лицензии госадвоката

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100553 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104901 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107699 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108970 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134630 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113894 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139306 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144870 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130286 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130335 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Янукович хочет через суд лишить лицензии госадвоката

Киев  •  УНН

 • 7023 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании противоправным решения Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.

Так, в Окружной административный суд Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо - Иван Ангелин.

"Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым было отменено решение о привлечении адвоката Ивана Ангелина к дисциплинарной ответственности, а именно - лишение его права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас изучаются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу.

Как сообщал УНН, в сентябре прошлого года Квалификационная дисциплинарная комиссия адвокатуры лишила адвоката Регионального центра юридической помощи Ивана Ангелина, который участвовал в рассмотрении ходатайства Генпрокуратуры о заочном следствие в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по расстрелам на Майдане, права заниматься адвокатской деятельностью.

Напомним, приговором Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года Януковича В.Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. После этого Янукович прокомментировал свой приговор.

Добавим, что на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года, стороной защиты в интересах Виктора Януковича подано шесть апелляционных жалоб.

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