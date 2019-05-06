Янукович хоче через суд позбавити ліцензії держадвоката

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання протиправним рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Про це повідомила прес-служба суду, передає УНН.

Так, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Віктора Януковича до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, третя особа – Іван Ангелін.

"Позивач просить суд визнати протиправним рішення ВКДКА від 29 березня 2019 року, яким було скасовано рішення про притягнення адвоката Івана Ангеліна до дисциплінарної відповідальності, а саме - позбавлення його права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України", - йдеться в повідомленні.

Зараз вивчаються матеріали позову та вирішується питання про відкриття провадження у справі.

Як повідомляв УНН, у вересні минулого року Кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури позбавила адвоката Регіонального центру безоплатної правової допомоги Івана Ангеліна, який брав участь у розгляду клопотання Генпрокуратури про заочне слідство щодо екс-президента України Віктора Януковича у кримінальному провадженні щодо розстрілів на Майдані, права займатися адвокатською діяльністю.

Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року Януковича В.Ф. визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України. Після цього Янукович прокоментував власний вирок.

Додамо, що на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, стороною захисту в інтересах Віктора Януковича подано шість апеляційних скарг.

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