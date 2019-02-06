Янукович прокоментував власний вирок

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович вважає, що вирок, винесений йому Оболонським районним судом Києва 24 січня, не має нічого спільного з законом. Про це він заявив на початку сьогоднішньої прес-конференції в Росії, передає УНН.