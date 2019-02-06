Янукович прокоментував власний вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович вважає, що вирок, винесений йому Оболонським районним судом Києва 24 січня, не має нічого спільного з законом. Про це він заявив на початку сьогоднішньої прес-конференції в Росії, передає УНН.
"Вирок був, всім зрозуміло, написаний під диктовку влади. Той тиск, який чинився на суд, був безпрецедентним. Вирок не має нічого спільного з законом", - сказав екс-президент, відповідаючи на питання журналістів.
Він упевнений, що весь судовий процес і вирок побудований на брехні і ненависті.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс екс-президенту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду - 13 років ув'язнення. Суд постановив визнати Януковича винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.
Колишньому президенту України Віктору Януковичу інкримінували вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.