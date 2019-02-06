Янукович прокомментировал собственный приговор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что приговор, вынесенный ему Оболонским районным судом Киева 24 января, не имеет ничего общего с законом. Об этом он заявил в начале сегодняшней пресс-конференции в России, передает УНН.
"Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти. То давление, которое было оказано на суд, было беспрецедентным. Приговор не имеет ничего общего с законом", - сказал екс-президент, отвечая на вопрос журналистов.
Он уверен, что весь судебный процесс и приговор построен на лжи и ненависти.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виноватым в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.
Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминировали совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.