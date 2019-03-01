Визначено склад суду в апеляції у справі про держзраду Януковича

КИЇВ. 1 березня. УНН. На вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, стороною захисту в інтересах Віктора Януковича подано шість апеляційних скарг. Відповідно до цих скарг — визначено склад суду, який буде їх розглядати. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Київського апеляційного суду.