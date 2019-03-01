Визначено склад суду в апеляції у справі про держзраду Януковича

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. На вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, стороною захисту в інтересах Віктора Януковича подано шість апеляційних скарг. Відповідно до цих скарг — визначено склад суду, який буде їх розглядати. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Київського апеляційного суду.

“Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач Трясун Ю.Р., судді Новов С.О., Мосьондз І.А., Журавель О.О., Павленко О.П”, — йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Додається, що інформацію про дату призначення апеляційних скарг до судового розгляду буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялось про п’ять апеляційних скарг.

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Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року Януковича В.Ф. визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (“Державна зрада”), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (“Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни”) Кримінального кодексу України.

Після чого, Янукович прокоментував власний вирок.

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