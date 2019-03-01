Определен состав суда в апелляции по делу о госизмене Януковича

КИЕВ. 1 марта. УНН. Приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года, стороной защиты в интересах Виктора Януковича подано шесть апелляционных жалоб. В соответствии с этими жалоб - определен состав суда, который будет их рассматривать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.