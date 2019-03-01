Определен состав суда в апелляции по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года, стороной защиты в интересах Виктора Януковича подано шесть апелляционных жалоб. В соответствии с этими жалоб - определен состав суда, который будет их рассматривать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.
“Согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик трясун Ю.Р., судьи Новов С.А., Мосьондз И.А., Журавель А.А., Павленко А.П.”, — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Добавляется, что информацию о дате назначения апелляционных жалоб к судебному разбирательству будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось о пяти апелляционных жалобах.
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Напомним, приговором Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 Януковича В.Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ( “Государственная измена”), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (“Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны”) Уголовного кодекса Украины.
После чего, Янукович прокомментировал свой приговор.
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