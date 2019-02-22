Кошти оточення Януковича перерахували у держбюджет

"Сьогодні, 22 лютого 2019 року, кошти в сумі 1 478 480 000 грн перераховано на банківський рахунок Державної казначейської служби України", - повідомила вона.



Як повідомляв УНН, ЄС може зняти санкції з екс-голови адміністрації Януковича.



Крім того, адвокат Януковича просить суд “виправити описки” у вироку.



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Нагадаємо, що вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня 2019 року Янукович В.Ф. засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, а саме – державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній недоторканності та державній безпеці України, а саме: надання іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.