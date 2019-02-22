Средства окружения Януковича перечислили в госбюджет

"Сегодня, 22 февраля 2019 года, средства в сумме 1478480000 грн перечислено на банковский счет Государственной казначейской службы Украины", - сообщила она.



Как сообщал УНН, ЕС может снять санкции с экс-главы администрации Януковича.



Кроме того, адвокат Януковича просит суд "исправить описки" в приговоре.



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Напомним, что приговором Оболонского районного суда г. Киева от 24 января 2019 года Янукович В.Ф. осужден за совершение преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК Украины, а именно - государственную измену, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности и государственной безопасности Украины, а именно: предоставление иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.