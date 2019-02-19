Київ заробив на вертолітному майданчику Януковича майже мільйон гривень

“За свіжою офіційною інформацією від АРМА, від коли вертолітний майданчик було передано у комунальне підприємство “Центр організації дорожнього руху” у Києві, було отримано близько 900 тис грн”, - зазначив Власюк.

Нагадаємо, вертолітний майданчик Януковича офіційно передали громаді Києва 26 жовтня 2018 року.

Раніше УНН повідомляв, що Громадська рада при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів допомогти в організації конкурсу з відбору управителя колишнього маєтку Януковича “Межигір’я”.