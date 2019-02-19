Київ заробив на вертолітному майданчику Януковича майже мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. З часу передання вертолітного майданчика Януковича комунальному підприємству “Центр організації дорожнього руху” міста Києва, до бюджету надійшло майже 900 тис. грн. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами Віталій Власюк, передає УНН.
“За свіжою офіційною інформацією від АРМА, від коли вертолітний майданчик було передано у комунальне підприємство “Центр організації дорожнього руху” у Києві, було отримано близько 900 тис грн”, - зазначив Власюк.
Нагадаємо, вертолітний майданчик Януковича офіційно передали громаді Києва 26 жовтня 2018 року.
Раніше УНН повідомляв, що Громадська рада при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів допомогти в організації конкурсу з відбору управителя колишнього маєтку Януковича “Межигір’я”.