Киев заработал на вертолетной площадке Януковича почти миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. С момента передачи вертолетной площадки Януковича коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения" города Киева, в бюджет поступило почти 900 тыс. грн. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Общественного совета при Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами Виталий Власюк, передает УНН.
"По свежей официальной информации от АРМА пор, как вертолетная площадка была передана в коммунальное предприятие" Центр организации дорожного движения "в Киеве, было получено около 900 тыс грн", - отметил Власюк.
Напомним, вертолетную площадку Януковича официально передали общине Киева 26 октября 2018.
Ранее УНН сообщал, что Общественный совет при Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений помочь в организации конкурса по отбору управляющего бывшего имения Януковича "Межигорье".