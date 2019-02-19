Киев заработал на вертолетной площадке Януковича почти миллион гривен

"По свежей официальной информации от АРМА пор, как вертолетная площадка была передана в коммунальное предприятие" Центр организации дорожного движения "в Киеве, было получено около 900 тыс грн", - отметил Власюк.

Напомним, вертолетную площадку Януковича официально передали общине Киева 26 октября 2018.

Ранее УНН сообщал, что Общественный совет при Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений помочь в организации конкурса по отбору управляющего бывшего имения Януковича "Межигорье".