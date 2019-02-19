Уряд проситимуть допомогти в організації конкурсу з відбору управителя “Межигір’я”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Громадська рада звернеться до уряду України, щоб той делегував державні та комунальні підприємства на конкурс управителя “Межигір’ям”. Про це, під час брифінгу у Києві, повідомив голова Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Гліб Канєвський, передає УНН.
“Громадська рада вирішила звернутись безпосередньо до уряду України для того, щоб він, в межах своїх повноважень, знайшов державне чи комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації чи державне підприємство будь-якого міністерства, яке має бездоганну репутацію, прозорий офіс, яке не має за собою корупційного шлейфу і яке відповідає Національному агентству з розшуку, щоб делегувати таке підприємство на конкурс, для того, щоб забезпечити проведення самого конкурсу”, - зазначив Канєвський.
Він також додав, що Громадська рада звернеться до Міжвідомчої комісії, щоб з’ясувати, як саме уряд зможе допомогти в управлінні арештованими активами, зокрема “Межигір’ям”.
"Ми (Громадська рада – ред.) ініціюємо звернення до Міжвідомчої комісії, яка займається поверненням корупційних активів в Україну, щоб та розглянула на своєму засіданні, кейс “Межигір’я” та інші кейси у контексті, як саме уряд може прийняти участь в ефективному управлінні арештованими активами, щоб зберегти ці об’єкти та отримати прибуток у державний бюджет”, - зазначив він.
Раніше УНН повідомляв, конкурс з відбору управителя “Межигір’я” завершується через 9 днів.