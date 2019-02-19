Уряд проситимуть допомогти в організації конкурсу з відбору управителя “Межигір’я”

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Громадська рада звернеться до уряду України, щоб той делегував державні та комунальні підприємства на конкурс управителя “Межигір’ям”. Про це, під час брифінгу у Києві, повідомив голова Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Гліб Канєвський, передає УНН.