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Правительство просит помочь в организации конкурса по отбору управляющего "Межигорье"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Общественный совет обратится к правительству Украины, чтобы тот делегировал государственные и коммунальные предприятия на конкурс управляющего "Межигорьем". Об этом во время брифинга в Киеве, сообщил председатель Общественного совета при Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Глеб Каневский, передает УНН.

"Общественный совет решил обратиться непосредственно к правительству Украины для того, чтобы он, в пределах своих полномочий, нашел государственное или коммунальное предприятие Киевской городской государственной администрации, Киевской областной государственной администрации или государственное предприятие любого министерства, которое имеет безупречную репутацию, прозрачный офис, которое не имеет за собой коррупционного шлейфа и соответствующее Национальному агентству по розыску, чтобы делегировать такое предприятие на конкурс, для того, чтобы обеспечить проведение самого конкурса", - отметим Каневский.

Он также добавил, что Общественный совет обратится к межведомственной комиссии, чтобы выяснить, как правительство сможет помочь в управлении арестованными активами, в том числе "Межигорьем".

"Мы (Общественный совет - ред.) Инициируем обращение в межведомственную комиссию, которая занимается возвращением коррупционных активов в Украине, чтобы и рассмотрела на своем заседании, кейс "Межигорье" и другие кейсы в контексте как правительство может принять участие в эффективном управлении арестованными активами, чтобы сохранить эти объекты и получить прибыль в государственный бюджет", - отметил он.

Ранее  УНН сообщал, конкурс по отбору управляющего "Межигорье" завершается через 9 дней.

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