Конкурс з відбору управителя “Межигір’я” завершується через 9 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Конкурс з відбору управителя “Межигір’я” завершується через 9 днів. Про це повідомив голова Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Гліб Канєвський, передає УНН.
“Конкурс на управителя “Межигір’я” завершується через 9 днів. Громадська рада занепокоєна знову тим, що немає достатньої кількості учасників”, - повідомив він.
Канєвський зазначив, що станом на сьогодні їх залишається двоє: громадська організація “Межигір’я”, яка наразі управляє цим об’єктом та приватна фірма “Атлант Девелоп”, яка й висловила занепокоєння зі сторони журналістів-розслідувачів, які сумніваються у досвіді та ресурсному забезпеченню цієї фірми та у спроможності підприємства управляти таким об’єктом.
Раніше УНН повідомляв, що АРМА продовжила конкурс з відбору управителя “Межигір’я”.
Нагадаємо, квартиру Януковича хочуть передати тимчасовому власнику.