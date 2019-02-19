Конкурс з відбору управителя “Межигір’я” завершується через 9 днів

“Конкурс на управителя “Межигір’я” завершується через 9 днів. Громадська рада занепокоєна знову тим, що немає достатньої кількості учасників”, - повідомив він.

Канєвський зазначив, що станом на сьогодні їх залишається двоє: громадська організація “Межигір’я”, яка наразі управляє цим об’єктом та приватна фірма “Атлант Девелоп”, яка й висловила занепокоєння зі сторони журналістів-розслідувачів, які сумніваються у досвіді та ресурсному забезпеченню цієї фірми та у спроможності підприємства управляти таким об’єктом.

Раніше УНН повідомляв, що АРМА продовжила конкурс з відбору управителя “Межигір’я”.

Нагадаємо, квартиру Януковича хочуть передати тимчасовому власнику.