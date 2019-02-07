Квартиру Януковича передадуть тимчасовому власнику

Це майно екс-президента експерти оцінили у 36 млн грн.



Зазначено, раніше в цій оселі проживала Любов Полежай, цивільна дружина Віктора Федоровича.



“5 років “сумнівне” майно Януковича стояло і не приносило нічого державі. Нарешті завдяки створенню і повноцінному функціонуванню АРМА ми побачимо реальні доходи. До кінця лютого триває конкурс на управителя Межигір’я. Сподіваємося, що згодом і цей об’єкт стане прибутковим”, – зазначила юридичний радник ТІ Україна Катерина Риженко.



До слова, напередодні відбулась прес-конференція у Росії за участю Януковича, де він розповів, що у 2014 році його кинули як лоха.



Як повідомляв УНН, Янукович прокоментував власний вирок.