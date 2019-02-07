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Квартиру Януковича передадуть тимчасовому власнику

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого УНН. Сьогодні Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) передало тимчасовому управителю елітну 240-метрову квартиру екс-президента Віктора Януковича на Оболонській набережні в Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Transparency International Україна.

Це майно екс-президента експерти оцінили у 36 млн грн.

Зазначено, раніше в цій оселі проживала Любов Полежай, цивільна дружина Віктора Федоровича.

“5 років “сумнівне” майно Януковича стояло і не приносило нічого державі. Нарешті завдяки створенню і повноцінному функціонуванню АРМА ми побачимо реальні доходи. До кінця лютого триває конкурс на управителя Межигір’я. Сподіваємося, що згодом і цей об’єкт стане прибутковим”, – зазначила юридичний радник ТІ Україна Катерина Риженко.

До слова, напередодні відбулась прес-конференція у Росії за участю Януковича, де він розповів, що у 2014 році його кинули як лоха.

Як повідомляв УНН, Янукович прокоментував власний вирок.

Українські Національні Новини

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