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Янукович про 2014-й: мене кинули, як лоха

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович під час сьогоднішньої прес-конференції в Росії заявив, що представники країн ЄС в лютому 2014 року обдурили його, закликавши укласти угоду з українською опозицією, передає кореспондент УНН.

"Я розмовляв тоді (з головою РФ - ред.), він сидів за столом переговорів, і, на жаль, він мав рацію. Він сказав:"невже ви вірите, що ці угоди будуть виконані", - сказав екс-президент.

Янукович же у свою чергу сказав російському представнику, що вірить в це.

"На жаль, я помилився ... як це можна назвати? Мене обдурили, або як кажуть просунуті українські політики, мене кинули як лоха", - заявив він.

Він так само додав, що багато років звертається з цього питання до представників країн ЄС-підписантам, але жодного разу не отримав відповідь.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович під час сьогоднішньої прес-конференції в Росії заявив, що готовий ініціювати обмін ув'язненими між Росією і Україною по принципу "всіх на всіх" .

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