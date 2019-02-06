Янукович про 2014-й: мене кинули, як лоха
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович під час сьогоднішньої прес-конференції в Росії заявив, що представники країн ЄС в лютому 2014 року обдурили його, закликавши укласти угоду з українською опозицією, передає кореспондент УНН.
"Я розмовляв тоді (з головою РФ - ред.), він сидів за столом переговорів, і, на жаль, він мав рацію. Він сказав:"невже ви вірите, що ці угоди будуть виконані", - сказав екс-президент.
Янукович же у свою чергу сказав російському представнику, що вірить в це.
"На жаль, я помилився ... як це можна назвати? Мене обдурили, або як кажуть просунуті українські політики, мене кинули як лоха", - заявив він.
Він так само додав, що багато років звертається з цього питання до представників країн ЄС-підписантам, але жодного разу не отримав відповідь.
Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович під час сьогоднішньої прес-конференції в Росії заявив, що готовий ініціювати обмін ув'язненими між Росією і Україною по принципу "всіх на всіх" .