Янукович про 2014-й: мене кинули, як лоха

"Я розмовляв тоді (з головою РФ - ред.), він сидів за столом переговорів, і, на жаль, він мав рацію. Він сказав:"невже ви вірите, що ці угоди будуть виконані", - сказав екс-президент.



Янукович же у свою чергу сказав російському представнику, що вірить в це.



"На жаль, я помилився ... як це можна назвати? Мене обдурили, або як кажуть просунуті українські політики, мене кинули як лоха", - заявив він.



Він так само додав, що багато років звертається з цього питання до представників країн ЄС-підписантам, але жодного разу не отримав відповідь.



Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович під час сьогоднішньої прес-конференції в Росії заявив, що готовий ініціювати обмін ув'язненими між Росією і Україною по принципу "всіх на всіх" .