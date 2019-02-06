Янукович про 2014-й: меня кинули, как лоха

"Я разговаривал тогда (с председателем РФ – ред.), он сидел за столом переговоров, и, к сожалению, он был прав. Он сказал: "неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены", - сказал экс-президент.



Янукович же в свою очередь сказал российскому представителю, что верит в это.



"К сожалению, я ошибся… как это можно назвать? Меня обманули, или как говорят продвинутые украинские политики, меня кинули как лоха", - заявил он.



Он так же добавил, что много лет обращается по этому вопросу к представителям стран ЕС-подписантам, но ни разу не получил ответ.



Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович во время сегодняшней пресс-конференции в России заявил, что готов инициировать обмен заключенными между Россией и Украиной по принципу "всех на всех".