Янукович про 2014-й: меня кинули, как лоха
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович во время сегодняшней пресс-конференции в России заявил, что представители стран ЕС в феврале 2014 года обманули его, призвав заключить соглашение с украинской оппозицией, передаёт корреспондент УНН.
"Я разговаривал тогда (с председателем РФ – ред.), он сидел за столом переговоров, и, к сожалению, он был прав. Он сказал: "неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены", - сказал экс-президент.
Янукович же в свою очередь сказал российскому представителю, что верит в это.
"К сожалению, я ошибся… как это можно назвать? Меня обманули, или как говорят продвинутые украинские политики, меня кинули как лоха", - заявил он.
Он так же добавил, что много лет обращается по этому вопросу к представителям стран ЕС-подписантам, но ни разу не получил ответ.
Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович во время сегодняшней пресс-конференции в России заявил, что готов инициировать обмен заключенными между Россией и Украиной по принципу "всех на всех".