Янукович заявил, что готов инициировать обмен заключенными "всех на всех"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович во время сегодняшней пресс-конференции в России заявил, что готов инициировать обмен заключенными между Россией и Украиной по принципу "всех на всех", передает корреспондент УНН.
"Я готов проявить такую инициативу (обмена заключенными - ред.). Если меня слышит Президент Порошенко, если у него есть желание решить эту проблему, я готов инициировать этот вопрос, но по принципу "всех на всех", один раз", - заявил екс-президент.
Кроме того, Янукович заявил, что готов переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу этого вопроса.
"Я готов при необходимости, если будет инициатива с украинской стороны, переговорить с президентом России Путиным и внести такое предложение", - добавил он.
Напомним, украинская сторона в ходе заседания ТКГ в Минске обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на трех граждан Украины, которых четыре года удерживают в Донецке.
Напомним, Россия в Минске категорически отказалась обсуждать передачу россиян в обмен на украинских политзаключенных Кремля.