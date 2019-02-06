Янукович заявив, що готовий ініціювати обмін ув'язненими "всіх на всіх"

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович під час сьогоднішньої прес-конференції в Росії заявив, що готовий ініціювати обмін ув'язненими між Росією і Україною за принципом "всіх на всіх", передає кореспондент УНН.