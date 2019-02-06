Янукович заявив, що готовий ініціювати обмін ув'язненими "всіх на всіх"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович під час сьогоднішньої прес-конференції в Росії заявив, що готовий ініціювати обмін ув'язненими між Росією і Україною за принципом "всіх на всіх", передає кореспондент УНН.
"Я готовий проявити таку ініціативу (обміну ув'язненими - ред.). Якщо мене чує Президент Порошенко, якщо у нього є бажання вирішити цю проблему, я готовий ініціювати це питання, але за принципом "всіх на всіх", один раз", - заявив екс-президент.
Крім того, Янукович заявив, що готовий переговорити з президентом РФ Володимиром Путіним щодо цього питання.
"Я готовий при необхідності, якщо буде ініціатива з української сторони, переговорити з президентом Росії Путіним і внести таку пропозицію", - додав він.
Нагадаємо, українська сторона в ході засідання ТКГ в Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують в Донецьку.
Нагадаємо, Росія в Мінську категорично відмовилася обговорювати передачу росіян в обмін на українських політв'язнів Кремля.