Квартиру Януковича передадут временному владельцу

Это имущество экс-президента эксперты оценили в 36 млн грн.



Отмечено, ранее в этом доме проживала Любовь Полежай, гражданская жена Виктора Федоровича.



"5 лет "сомнительное" имущество Януковича стояло и не приносило ничего государству. Наконец благодаря созданию и полноценному функционированию АРМА мы увидим реальные доходы. До конца февраля продолжается конкурс на управляющего Межигорье. Надеемся, что со временем и этот объект станет прибыльным", - отметила юридический советник ТЕ Украины Екатерина Рыженко.



К слову, накануне состоялась прес-конференция в России с участием Януковича, где он рассказал, что в 2014 году его бросили как лоха.



Как сообщал УНН, Янукович прокомментировал свой приговор.