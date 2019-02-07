Квартиру Януковича передадут временному владельцу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74486 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100499 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135083 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133694 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131353 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125866 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 163160 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117902 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141491 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145324 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Квартиру Януковича передадут временному владельцу

Квартиру Януковича передадут временному владельцу

Киев  •  УНН

 • 10674 просмотра

КИЕВ. 7 февраля УНН. Сегодня Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) передало временному управляющему элитную 240-метровую квартиру экс-президента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Transparency International Украина.

Это имущество экс-президента эксперты оценили в 36 млн грн.

Отмечено, ранее в этом доме проживала Любовь Полежай, гражданская жена Виктора Федоровича.

"5 лет "сомнительное" имущество Януковича стояло и не приносило ничего государству. Наконец благодаря созданию и полноценному функционированию АРМА мы увидим реальные доходы. До конца февраля продолжается конкурс на управляющего Межигорье. Надеемся, что со временем и этот объект станет прибыльным", - отметила юридический советник ТЕ Украины Екатерина Рыженко.

К слову, накануне состоялась прес-конференция в России с участием Януковича, где он рассказал, что в 2014 году его бросили как лоха.

Как сообщал УНН, Янукович прокомментировал свой приговор.

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