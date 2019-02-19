Конкурс по отбору управляющего "Межигорье" завершается через 9 дней

"Конкурс на управляющего "Межигорье" завершается через 9 дней. Общественный совет обеспокоен снова тем, что нет достаточного количества участников", - сообщил он.

Каневский отметил, что на сегодня их остается двое: общественная организация "Межигорье", которая сейчас управляет этим объектом и частная фирма "Атлант Девелоп", которая и выразила беспокойство по стороны журналистов-расследователей, которые сомневаются в опыте и ресурсном обеспечению этой фирмы и в способности предприятия управлять таким объектом.

Ранее УНН сообщал, что АРМА продлил конкурс с отбора управляющего "Межигорье".

Напомним, квартиру Януковича хотят передать временному владельцу.