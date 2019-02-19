Конкурс по отбору управляющего "Межигорье" завершается через 9 дней

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57380 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124193 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126016 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127094 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123857 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 156931 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117697 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141347 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145223 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Конкурс по отбору управляющего "Межигорье" завершается через 9 дней

Конкурс по отбору управляющего "Межигорье" завершается через 9 дней

Киев  •  УНН

 • 8229 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Конкурс по отбору управляющего "Межигорье" завершается через 9 дней. Об этом сообщил председатель Общественного совета при Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Глеб Каневский, передает УНН.

"Конкурс на управляющего "Межигорье" завершается через 9 дней. Общественный совет обеспокоен снова тем, что нет достаточного количества участников", - сообщил он.

Каневский отметил, что на сегодня их остается двое: общественная организация "Межигорье", которая сейчас управляет этим объектом и частная фирма "Атлант Девелоп", которая и выразила беспокойство по стороны журналистов-расследователей, которые сомневаются в опыте и ресурсном обеспечению этой фирмы и в способности предприятия управлять таким объектом.

Ранее УНН сообщал, что АРМА продлил конкурс с отбора управляющего "Межигорье".

Напомним, квартиру Януковича хотят передать временному владельцу.

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