Конкурс по отбору управляющего "Межигорье" завершается через 9 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Конкурс по отбору управляющего "Межигорье" завершается через 9 дней. Об этом сообщил председатель Общественного совета при Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Глеб Каневский, передает УНН.
"Конкурс на управляющего "Межигорье" завершается через 9 дней. Общественный совет обеспокоен снова тем, что нет достаточного количества участников", - сообщил он.
Каневский отметил, что на сегодня их остается двое: общественная организация "Межигорье", которая сейчас управляет этим объектом и частная фирма "Атлант Девелоп", которая и выразила беспокойство по стороны журналистов-расследователей, которые сомневаются в опыте и ресурсном обеспечению этой фирмы и в способности предприятия управлять таким объектом.
Ранее УНН сообщал, что АРМА продлил конкурс с отбора управляющего "Межигорье".
Напомним, квартиру Януковича хотят передать временному владельцу.