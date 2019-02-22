ЄС може зняти санкції з екс-голови адміністрації Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Євросоюз, швидше за все, розморозить активи колишнього секретаря РНБО, екс-голови Адміністрації Президента часів президентства Віктора Януковича Андрія Клюєва. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.
"Євросоюз, швидше за все, зніме заморожування активів з Андрія Клюєва, глави адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича. Санкції проти Януковича і 11 інших соратників будуть продовжені ще на один рік", - написав журналіст.
Нагадаємо, через ситуацію в Україні в березні 2014 року ЄС ввів санкції стосовно екс-президента України Віктора Януковича, а також 17 колишніх українських чиновників, які потім продовжував.
У список санкцій потрапив, зокрема, Андрій Клюєв.
Також нагадаємо, в червні стало відомо, що суд ЄС в Люксембурзі вирішив скасувати рішення Ради ЄС від 3 березня 2017 року про санкції стосовно колишнього в.о. прем'єр-міністра України і екс-глави Національного банку України Сергія Арбузова.
Як повідомляв УНН, 28 листопада Йозвяк інформував, що в Європейському суді загальної юрисдикції відхилили запит колишнього секретаря РНБО, екс-глави Адміністрації Президента часів президентства Віктора Януковича Андрія Клюєва щодо призупинення санкцій ЄС проти нього.