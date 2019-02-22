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ЄС може зняти санкції з екс-голови адміністрації Януковича

ЄС може зняти санкції з екс-голови адміністрації Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Євросоюз, швидше за все, розморозить активи колишнього секретаря РНБО, екс-голови Адміністрації Президента часів президентства Віктора Януковича Андрія Клюєва. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.

"Євросоюз, швидше за все, зніме заморожування активів з Андрія Клюєва, глави адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича. Санкції проти Януковича і 11 інших соратників будуть продовжені ще на один рік", - написав журналіст.

Нагадаємо, через ситуацію в Україні в березні 2014 року ЄС ввів санкції стосовно екс-президента України Віктора Януковича, а також 17 колишніх українських чиновників, які потім продовжував.

У список санкцій потрапив, зокрема, Андрій Клюєв.

Також нагадаємо, в червні стало відомо, що суд ЄС в Люксембурзі вирішив скасувати рішення Ради ЄС від 3 березня 2017 року про санкції стосовно колишнього в.о. прем'єр-міністра України і екс-глави Національного банку України Сергія Арбузова.

Як повідомляв УНН, 28 листопада Йозвяк інформував, що в Європейському суді загальної юрисдикції відхилили запит колишнього секретаря РНБО, екс-глави Адміністрації Президента часів президентства Віктора Януковича Андрія Клюєва щодо призупинення санкцій ЄС проти нього.

Українські Національні Новини

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