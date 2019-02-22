ЕС может снять санкции с экс-главы администрации Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Евросоюз, скорее всего, разморозит активы бывшего секретаря СНБО, экс-главы Администрации Президента времен президентства Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
"Евросоюз, скорее всего, снимет замораживание активов с Андрея Клюева, главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Санкции против Януковича и 11 других соратников будут продлены еще на один год", - написал журналист.
Напомним, из-за ситуации в Украине в марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также 17 бывших украинских чиновников, которые затем продлевал.
В санкционный список попал, в частности, Андрей Клюев.
Также напомним, в июне стало известно, что суд ЕС в Люксембурге решил отменить решение Совета ЕС от 3 марта 2017 года о санкциях в отношении бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова.
Как сообщал УНН, 28 ноября Йозвяк информировал, что в Европейском суде общей юрисдикции отклонили запрос бывшего секретаря СНБО, экс-главы Администрации Президента времен президентства Виктора Януковича Андрея Клюева относительно приостановки санкций ЕС против него.