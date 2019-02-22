ЕС может снять санкции с экс-главы администрации Януковича

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61880 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82576 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130586 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130397 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129813 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125052 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160870 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117830 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141429 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145283 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ЕС может снять санкции с экс-главы администрации Януковича

ЕС может снять санкции с экс-главы администрации Януковича

Киев  •  УНН

 • 7220 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Евросоюз, скорее всего, разморозит активы бывшего секретаря СНБО, экс-главы Администрации Президента времен президентства Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

"Евросоюз, скорее всего, снимет замораживание активов с Андрея Клюева, главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Санкции против Януковича и 11 других соратников будут продлены еще на один год", - написал журналист.

Напомним, из-за ситуации в Украине в марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также 17 бывших украинских чиновников, которые затем продлевал.

В санкционный список попал, в частности, Андрей Клюев.

Также напомним, в июне стало известно, что суд ЕС в Люксембурге решил отменить решение Совета ЕС от 3 марта 2017 года о санкциях в отношении бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова.

Как сообщал УНН, 28 ноября Йозвяк информировал, что в Европейском суде общей юрисдикции отклонили запрос бывшего секретаря СНБО, экс-главы Администрации Президента времен президентства Виктора Януковича Андрея Клюева относительно приостановки санкций ЕС против него.

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