Экс-главе администрации Януковича не удалось приостановить санкции ЕС - СМИ

"Попытка Андрея Клюева в суде ЕС общей юрисдикции приостановить санкции ЕС против него сегодня была отклонена президентом суда", - сообщил медийник.

Напомним, из-за ситуации в Украине в марта 2014 года ЕС ввел санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также 17 бывших украинских чиновников, которые затем продлевал. В санкционный список попал, в частности, Андрей Клюев.

Также напомним, в июне стало известно, что суд ЕС в Люксембурге решил отменить решение Совета ЕС от 3 марта 2017 года о санкциях в отношении бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Национального банка Украины Сергея Арбузова.

