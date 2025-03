Екс-главі адміністрації Януковича не вдалося призупинити санкції ЄС - ЗМІ

"Спроба Андрія Клюєва у суді ЄС загальної юрисдикції призупинити санкції ЄС проти нього сьогодні була відхилена президентом суду", - повідомив медійник.

Нагадаємо, через ситуацію в Україні у березні 2014 року ЄС ввів санкції щодо екс-президента України Віктора Януковича, а також 17 колишніх українських чиновників, які потім продовжував. До санкційного списку потрапив, зокрема, Андрій Клюєв.

Також нагадаємо, у червні стало відомо, що суд ЄС у Люксембурзі вирішив скасувати рішення Ради ЄС від 3 березня 2017 року про санкції стосовно колишнього в.о. прем'єр-міністра України і екс-глави Національного банку України Сергія Арбузова.

