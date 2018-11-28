Екс-главі адміністрації Януковича не вдалося призупинити санкції ЄС - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Європейському суді загальної юрисдикції відхилили запит колишнього секретаря РНБО, екс-глави Адміністрації Президента часів президентства Віктора Януковича Андрія Клюєва щодо призупинення санкцій ЄС проти нього. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.
"Спроба Андрія Клюєва у суді ЄС загальної юрисдикції призупинити санкції ЄС проти нього сьогодні була відхилена президентом суду", - повідомив медійник.
Нагадаємо, через ситуацію в Україні у березні 2014 року ЄС ввів санкції щодо екс-президента України Віктора Януковича, а також 17 колишніх українських чиновників, які потім продовжував. До санкційного списку потрапив, зокрема, Андрій Клюєв.
Також нагадаємо, у червні стало відомо, що суд ЄС у Люксембурзі вирішив скасувати рішення Ради ЄС від 3 березня 2017 року про санкції стосовно колишнього в.о. прем'єр-міністра України і екс-глави Національного банку України Сергія Арбузова.
Andriy Klyuyev's attempt at the general court of the EU to suspend the EU's sanctions against him was dismissed by the court's president today. #Ukraine #Russia- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 28 листопада 2018 р