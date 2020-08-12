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Яника Мерило рассказала о новом "крутом проекте" Мининфраструктуры и Космического агентства

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Министерство инфраструктуры и Космическое агентство договорились о сотрудничестве по очень крутому направлению - мониторингу и анализу информации на основе спутниковых снимков. Об этом в своем FB сообщила советник министра инфраструктуры Яника Мерило, передает УНН.

Она пояснила, что анализировать можно будет любую информацию, которую охватывают спутниковые изображения.

"Например, агрокомпании могут анализировать ситуацию на полях, а государство ущерб, нанесенный окружающей среде во время лесных пожаров и их последствий. Условно говоря, анализировать можно все, что можно считать со спутниковых снимков и обработать. В Министерстве инфраструктуры есть разные направления, для которых информация со спутниковых снимков была бы очень полезна. Это, например, от анализа состояния дорог и мостов до состояния мониторинга ситуации в портах", - рассказала Мерило.

Спутниковые данные можно использовать и более широким образом, добавила она.

"Можно определять точные границы застройки, наделов земли, отслеживать посевную. Это очень высокое качество данных и их обработки. У нас в Украине есть для этого специалисты и центры для обработки данных. Так, надеемся, что уже скоро и МинИнфра будет следить за объектами из космоса и получать данные о любых изменениях", - отметила Мерило.

Она также добавила, что сейчас Украина не имеет своих спутников, получая изображение от других стран.

"Но в идеале нам нужны свои спутники, и поэтому Космическое агентство работает над космической программой, где это все будет учтено и запланировано", - резюмировала советник министра.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что анализ спутниковых снимков позволит также бороться с морской контрабандой, незаконной добычей природных ресурсов и предупреждать чрезвычайные ситуации.

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