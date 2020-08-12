Яніка Меріло розповіла про новий "крутий проект" Мінінфраструктури та Космічного агентства
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міністерство інфраструктури і Космічне агентство домовилися про співпрацю по дуже крутому напрямку - моніторингу та аналізу інформації на основі супутникових знімків. Про це в своєму FB повідомила радниця міністра інфраструктури Яніка Меріло, передає УНН.
Вона пояснила, що аналізувати можна буде будь-яку інформацію, яку охоплюють супутникові зображення.
"Наприклад, агрокомпанії можуть аналізувати ситуацію на полях, а держава збиток, нанесений навколишньому середовищу під час лісових пожеж та їх наслідків. Умовно кажучи, аналізувати можна все, що можна зчитати зі супутникових знімків і обробити. У Міністерстві інфраструктури є різні напрямки, для яких інформація з супутникових знімків була б дуже корисна. Це, наприклад, від аналізу стану доріг і мостів до стану моніторингу ситуації в портах", - розповіла Меріло.
Супутнікові дані можна використовувати і більш широким чином, додала вона.
"Можна визначати точні межі забудови, наділів землі, відстежувати посівну. Це дуже висока якість даних і їх обробки. У нас в Україні є для цього фахівці і центри для обробки даних. Так, сподіваємося, що вже скоро і МінІнфра буде стежити за об'єктами з космосу і отримувати дані про будь-які зміни", - зазначила Меріло.
Вона також додала, що зараз Україна не має своїх супутників, отримуючи зображення від інших країн.
"Але в ідеалі нам потрібні свої супутники, і тому Космічне агентство працює над космічною програмою, де це все буде враховано і заплановано", - резюмувала радник міністра.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що аналіз супутникових знімків дозволить також боротися з морською контрабандою, незаконним видобутком природних ресурсів і попереджувати надзвичайні ситуації.