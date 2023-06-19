Если рф победит Украину, то она перейдет границу одной из стран НАТО - кандидат в президенты США Майк Пенс

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“Я ожидаю, что если Россия победит Украину, то не пройдет много времени, прежде чем российская армия перейдет границу, когда наши мужчины и женщины в униформе должны пойти сражаться”.

При этом, Пенс уточнил, что речь может идти о пересечении границы таких союзников США по НАТО как Польша, Эстония, Латвия или Литва.

Напомним

Бывший вице-президент США Майк Пенс подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года