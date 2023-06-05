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Колишній віцепрезидент США Майк Пенс подав заявку на участь у президентських виборах 2024 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Колишній віцепрезидент США Майк Пенс у понеділок, 5 червня, подав документи, оголосивши про свою президентську кампанію у 2024 році, кинувши виклик колишньому босу Дональду Трампу лише через два роки після того, як їхнє перебування у Білому домі закінчилося повстанням у США, інформує УНН посилаючись на ABC News.

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс подав заявку на участь у президентських виборах 2024 року

Деталі

Пенс, 48-й віцепрезидент країни, офіційно оголосить про свою заявку на висування від Республіканської партії з відео та стартового заходу в Де-Мойні, штат Айова, в середу. Він зробив свою кандидатуру офіційною у понеділок подавши документи до Федеральної виборчої комісії.

Переконаний противник права на аборт Пенс підтримує національну заборону на цю процедуру і проводить кампанію проти політики затвердження трансгендерів у школах. Він стверджував, що зміни в Social Security та Medicare, такі як підвищення віку для отримання кваліфікації, мають бути на столі, щоб зберегти платоспроможність програм, проти чого виступали і Трамп, і ще один кандидат від республіканців ДеСантіс. Він також заявляв, що США мають надавати Україні більше підтримки у боротьбі з російською агресією, і попередив «апологетів путіна» у партії, які не бажають протистояти російському лідерові.

Очікується, що його кампанія значною мірою спиратиметься на мерії та торгові точки, спрямовані на повторне подання Пенса виборцям, які знають його лише з того часу, коли він був заступником Трампа. Пенс понад десять років працював у Конгресі та був губернатором штату Індіана.

Наслідки 6 січня

Як віцепрезидент Пенс був надзвичайно відданим захисником Трампа до днів, що передували 6 січня 2021 року, коли Трамп намагався переконати Пенса та його прихильників у тому, що Пенс має право в односторонньому порядку скасувати результати виборів 2020 року. Того дня натовп прихильників Трампа люто штурмував будівлю Капітолію США після того, як Трамп заявив про те, що вибори 2020 року "були вкрадені". Пенс назвав дії Трампа небезпечними та заявив, що країна шукає новий бренд лідерства на виборах 2024 року.

З того часу Пенс провів 2,5 роки, стратегічно дистанціювавшись від Трампа. Але він стикається зі скептицизмом як з боку противників Трампа, які вважають його надто близьким до колишнього президента, так і з боку прихильників Трампа, багато з яких досі звинувачують його в тому, що він не дослухався вимог Трампа скасувати результати виборів 2020 року.

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