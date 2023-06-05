Бывший вице-президент США Майк Пенс подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года

Детали

Пенс, 48-й вице-президент страны, официально объявит о своей заявке на выдвижение от Республиканской партии с видео и стартового мероприятия в Де-Мойне, штат Айова, в среду. Он сделал свою кандидатуру официальной в понедельник подав документы в Федеральную избирательную комиссию.

Убежденный противник права на аборт Пенс поддерживает национальный запрет на эту процедуру и проводит кампанию против политики утверждения трансгендеров в школах. Он утверждал, что изменения в Social Security и Medicare, такие как повышение возраста для получения квалификации, должны быть на столе, чтобы сохранить платежеспособность программ, против чего выступали и Трамп, и еще один кандидат от республиканцев ДеСантис. Он также заявлял, что США должны оказывать Украине больше поддержки в борьбе с российской агрессией, и предупредил «апологетов путина» в партии, которые не желают противостоять российскому лидеру.

Ожидается, что его кампания будет в значительной степени опираться на мэрии и торговые точки, направленные на повторное представление Пенса избирателям, которые знают его только с тех пор, когда он был заместителем Трампа. Пенс более десяти лет работал в Конгрессе и был губернатором штата Индиана.

Последствия 6 января

Как вице-президент Пенс был чрезвычайно преданным защитником Трампа до дней, предшествовавших 6 января 2021 года, когда Трамп пытался убедить Пенса и его сторонников в том, что Пенс имеет право в одностороннем порядке отменить результаты выборов 2020 года. В тот день толпа сторонников Трампа яростно штурмовала здание Капитолия США после того, как Трамп заявил о том, что выборы 2020 года "были украдены". Пенс назвал действия Трампа опасными и заявил, что страна ищет новый бренд лидерства на выборах 2024 года.

С тех пор Пенс провел 2,5 года, стратегически дистанцировавшись от Трампа. Но он сталкивается со скептицизмом как со стороны противников Трампа, которые считают его слишком близким к бывшему президенту, так и со стороны сторонников Трампа, многие из которых до сих пор обвиняют его в том, что он не прислушался к требованиям Трампа отменить результаты выборов 2020 года.