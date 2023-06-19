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Якщо рф переможе Україну, то вона перейде кордон однієї з країн НАТО – кандидат у президенти США Майк Пенс

Київ • УНН

 • 3412132 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Колишній віце-президент США та кандидат у президенти країни на виборах 2024 року від республіканців Майк Пенс вважає необхідною підтримку України, оскільки очікує, що у разі перемоги над нею російська армія перейде кордон однієї з країн НАТО, змусивши американських військових боротися за союзників. Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу NBC News, пише УНН.

Якщо рф переможе Україну, то вона перейде кордон однієї з країн НАТО – кандидат у президенти США Майк Пенс

Цитата

“Я очікую, що якщо Росія переможе Україну, то не пройде багато часу, перш ніж російська армія перейде кордон, коли наші чоловіки та жінки в уніформі мають піти боротися”.

При цьому, Пенс уточнив, що мова може йти про перетин кордону таких союзників США по НАТО як Польща, Естонія, Латвія чи Литва.

Нагадаємо

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс подав заявку на участь у президентських виборах 2024 року

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