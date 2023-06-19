Якщо рф переможе Україну, то вона перейде кордон однієї з країн НАТО – кандидат у президенти США Майк Пенс
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Колишній віце-президент США та кандидат у президенти країни на виборах 2024 року від республіканців Майк Пенс вважає необхідною підтримку України, оскільки очікує, що у разі перемоги над нею російська армія перейде кордон однієї з країн НАТО, змусивши американських військових боротися за союзників. Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу NBC News, пише УНН.
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“Я очікую, що якщо Росія переможе Україну, то не пройде багато часу, перш ніж російська армія перейде кордон, коли наші чоловіки та жінки в уніформі мають піти боротися”.
При цьому, Пенс уточнив, що мова може йти про перетин кордону таких союзників США по НАТО як Польща, Естонія, Латвія чи Литва.
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Колишній віцепрезидент США Майк Пенс подав заявку на участь у президентських виборах 2024 року