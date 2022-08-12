Если воздушная тревога застала в ТРЦ: план действий от КГВА

Напомним
С 1 августа во время воздушной тревоги наземный общественный транспорт и частные перевозчики Киева должны остановить движение, а пассажиры – покинуть салон и пройти в укрытие.
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Киевская городская военная администрация опубликовала алгоритм действий посетителей торгово-развлекательных центров во время воздушной тревоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram КГВА.
Детали
Рекомендации для посетителей ТРЦ от КГВА:
• ознакомиться с информацией, как поступать в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;
• соблюдать правила поведения в местах массового скопления;
• не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра;
• внимательно следить за сигналами системы оповещения администрации заведения;
• непременно выполнять указания администрации заведения;
• в случае объявления эвакуации без паники покинуть помещение;
• во время эвакуации не пользоваться лифтами, спускаться по лестнице,
• направляться по определенным маршрутам к определенным укрытиям;
• быстро и без паники занять место в ближайшем защитном сооружении;
• если защитного сооружения поблизости нет, спрятаться за бетонными плитами, бордюром, лечь в углублениях земли, сгруппироваться и закрыть голову руками;
• сохранять спокойствие;
• при необходимости оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
Напомним
С 1 августа во время воздушной тревоги наземный общественный транспорт и частные перевозчики Киева должны остановить движение, а пассажиры – покинуть салон и пройти в укрытие.