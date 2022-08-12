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Если воздушная тревога застала в ТРЦ: план действий от КГВА

Киев • УНН

 • 172199 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Киевская городская военная администрация опубликовала алгоритм действий посетителей торгово-развлекательных центров во время воздушной тревоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram КГВА.

Если воздушная тревога застала в ТРЦ: план действий от КГВА

Детали

Рекомендации для посетителей ТРЦ от КГВА:

• ознакомиться с информацией, как поступать в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;

• соблюдать правила поведения в местах массового скопления;

• не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра;

• внимательно следить за сигналами системы оповещения администрации заведения;

• непременно выполнять указания администрации заведения;

• в случае объявления эвакуации без паники покинуть помещение;

• во время эвакуации не пользоваться лифтами, спускаться по лестнице,

• направляться по определенным маршрутам к определенным укрытиям;

• быстро и без паники занять место в ближайшем защитном сооружении;

• если защитного сооружения поблизости нет, спрятаться за бетонными плитами, бордюром, лечь в углублениях земли, сгруппироваться и закрыть голову руками;

• сохранять спокойствие;

• при необходимости оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Напомним

С 1 августа во время воздушной тревоги наземный общественный транспорт и частные перевозчики Киева должны остановить движение, а пассажиры – покинуть салон и пройти в укрытие.

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