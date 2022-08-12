Якщо повітряна тривога застала у ТРЦ: план дій від КМВА

Нагадаємо
З 1 серпня під час повітряної тривоги наземний громадський транспорт та приватні перевізники Києва мають зупинити рух, а пасажири – покинути салон та пройти до укриття.
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Київська міська військова адміністрація опублікувала алгоритм дій відвідувачів торговельно-розважальних центрів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram КМВА.
Деталі
Рекомендації для відвідувачів ТРЦ від КМВА:
• ознайомитися з інформацією, як діяти у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;
• дотримуватися правил поведінки у місцях масового скупчення;
• не залишати неповнолітніх дітей без нагляду;
• уважно стежити за сигналами системи оповіщення адмiнiстрацiї закладу;
• неухильно виконувати вказівки адміністрації закладу;
• у разі оголошення евакуації без паніки залишити приміщення;
• під час евакуації не користуватися ліфтами, спускатися сходами,
• прямувати визначеними маршрутами до визначених укриттів;
• швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді;
• якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками;
• зберігати спокій;
• за необхідності надати допомогу тим, хто її потребує.
Нагадаємо
З 1 серпня під час повітряної тривоги наземний громадський транспорт та приватні перевізники Києва мають зупинити рух, а пасажири – покинути салон та пройти до укриття.