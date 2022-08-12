Якщо повітряна тривога застала у ТРЦ: план дій від КМВА

Деталі

Рекомендації для відвідувачів ТРЦ від КМВА:

• ознайомитися з інформацією, як діяти у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

• дотримуватися правил поведінки у місцях масового скупчення;

• не залишати неповнолітніх дітей без нагляду;

• уважно стежити за сигналами системи оповіщення адмiнiстрацiї закладу;

• неухильно виконувати вказівки адміністрації закладу;

• у разі оголошення евакуації без паніки залишити приміщення;

• під час евакуації не користуватися ліфтами, спускатися сходами,

• прямувати визначеними маршрутами до визначених укриттів;

• швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді;

• якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками;

• зберігати спокій;

• за необхідності надати допомогу тим, хто її потребує.

Нагадаємо

З 1 серпня під час повітряної тривоги наземний громадський транспорт та приватні перевізники Києва мають зупинити рух, а пасажири – покинути салон та пройти до укриття.