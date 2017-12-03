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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Качество лекарств в аптеке сегодня не проверяется - нардеп

Качество лекарств в аптеке сегодня не проверяется - нардеп

Киев  •  УНН

 • 11253 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Мораторий на проверки бизнеса делает невозможной работу контролеров в части проверок качества лекарств в аптеках. Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат от фракции "Народный фронт" Александр Кодола.

"На сегодня в отдельных видах хозяйственной деятельности возникают нарушения. Такие предприятия не удается проверить из-за действия моратория. Для примера - деятельность аптечных сетей. Ко мне иногда поступают жалобы граждан относительно некачественных лекарственных средств. И когда я, в свою очередь, обращаюсь депутатскими обращениями к контролирующим органам, к правоохранительным - мне поступают ответы, что они не имеют права проверить эти нарушения", - отметил он.

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Мораторий на проверки бизнеса в сфере пищевой безопасности должен быть отменен, убежден нардеп.

"В вопросе моратория надо находить разумный компромисс. Ведь запрет не должен вредить тем, кто пользуется услугами того или иного бизнеса. Нужно пересмотреть действие моратория. Есть сферы, которые точно нужно позволить проверять. Речь о здравоохранении, потребительской сфере. Граждане должны быть защищены государством от некачественных товаров потребления", - добавил А.Кодола.

Напомним, по словам А.Богомолец, из-за несовершенного законодательства сегодня в Украине могут свободно продавать cмертельно опасные лекарства.

Также напомним, на днях на украинском-польской границе остановили большие партии лекарств и стероидов.

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