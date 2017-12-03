Якість ліків в аптеці сьогодні не перевіряється - нардеп

"На сьогодні в окремих видах господарської діяльності виникають порушення. Такі підприємства не вдається перевірити через дію мораторію. Для прикладу - діяльність аптечних мереж. До мене іноді надходять скарги громадян щодо неякісних лікарських засобів. І коли я, в свою чергу, звертаюсь депутатськими зверненнями до контролюючих органів, до правоохоронних - мені надходять відповіді, що вони не мають права перевірити ці порушення", - зазначив він.

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Мораторій на перевірки бізнесу у сфері харчової безпеки має бути скасований, переконаний нардеп.

"У питанні мораторію треба знаходити розумний компроміс. Адже заборона не має шкодити тим, хто користується послугами того чи іншого бізнесу. Потрібно переглянути дію мораторію. Є сфери, які точно потрібно дозволити перевіряти. Мова про охорону здоров'я, споживчу сферу. Громадяни мають бути захищені державою від неякісних товарів споживання", - додав О.Кодола.

Нагадаємо, за словами О. Богомолець, через недосконале законодавство сьогодні в Україні можуть вільно продавати cмертельно небезпечні ліки.

Також нагадаємо, днями на українсько-польському кордоні зупинили великі партії ліків та стероїдів.